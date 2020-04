Приватбанк подав новий позов проти Коломойського та Боголюбова на 5,5 мільярда доларів

Приватбанк подав на Кіпрі новий позов проти колишніх власників фінустанови Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на 5,5 мільярда доларів.

Про це повідомив член наглядової ради Приватбанку Роман Сульжик в ефірі телешоу "Свобода слова Савіка Шустера"

Він пояснив, що цей позов пов'язаний із сумнівними транзакціями із виведення грошей з фінустанови, які були проведені у Приватбанку з 2013 по 2016 роки, і цього разу вони робили це не одні. Тепер разом з Коломойським і Боголюбовим відповідати будуть один з колишніх членів правління банку, а також дві компанії на Кіпрі.

Як повідомляється на сайті Приватбанку, йдеться про Тімура Новікова та кіпрські компанії – PrimeCap (Cyprus) Limited та Duxton Holdings Limited.

У банку вважають, що їхні схеми мають усі ознаки шахрайства і відмивання коштів.

"Позов банку стосується двох серій трансакцій, які, як стверджує банк, було незаконно здійснено у період між 2013 та 2016 роками, за вказівкою його колишніх власників та при сприянні інших відповідачів, які передбачали сплату величезних сум компаніям, що належали та/або контролювалися паном Коломойським та паном Боголюбовим, відповідно до кредитних договорів, які, як вважає банк, є удаваними та жоден з яких не був погашений" ,- заявили у фінустанові.

За інформацією фінустанови, такі трансакції включали схему, за якою 2,34 млрд дол були направлені кіпрській компанії, пов’язаній із колишніми власниками банку – Duxton Holdings Limited, шляхом перерахування траншами по 30 млн дол протягом чотирьох місяців у 2013 році.

Цей позов є складовою вимог Приватбанку до Коломойського та Боголюбова, що розглядаються в Англії, на Кіпрі, у США та Ізраїлі на загальну суму понад 10 млрд дол.

Нагадуємо:

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

18 грудня 2016 НБУ оголосив "Приватбанк" неплатоспроможним. Виводити його з ринку необхідно було відповідно до статті 41.1 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних.

Одразу після того, як "ПриватБанк" був визнаний неплатоспроможним, НБУ звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією передати цей системно важливий банк у власність держави.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,4 мільярда гривень.

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

