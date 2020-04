Приватбанк подал новый иск против Коломойского и Боголюбова на 5,5 миллиарда долларов

Приватбанк подал на Кипре новый иск против бывших владельцев финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 5,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщил член набсовета Приватбанка Роман Сульжик в эфире телешоу "Свобода слова Савика Шустера"

Он объяснил, что этот иск связан с сомнительными транзакциями по выведению денег из финучреждения, которые были проведены в Приватбанке с 2013 по 2016 годы, и в этот раз они делали это не одни. Теперь вместе с Коломойским и Боголюбовым отвечать будут один из бывших членов правления банка, а также две компании на Кипре.

Как сообщается на сайте Приватбанка, речь идет о Тимуре Новикове и кипрских компаниях - PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

В банке считают, что их схемы имеют все признаки мошенничества и отмывания средств.

"Иск банка касается двух серий трансакций, которые, как утверждает банк, были незаконно осуществлены в период между 2013 и 2016 годами по указанию его бывших владельцев и при содействии других ответчиков, которые предусматривали уплату огромных сумм компаниям, которые принадлежали и/или контролировались господином Коломойским и господином Боголюбовым, в соответствии с кредитными договорами, которые, как считает банк, являются мнимыми и ни один из которых не был погашен", - заявили в финучреждении.

По информации финучреждения, такие сделки включали схему, по которой 2,34 млрд дол были направлены кипрской компании, связанной с бывшими владельцами банка - Duxton Holdings Limited, путем перечисления траншами по 30 млн дол в течение четырех месяцев в 2013 году.

Этот иск является составной требований Приватбанка к Коломойскому и Боголюбову, рассматриваемых в Англии, на Кипре, в США и Израиле на общую сумму более 10 млрд дол.

Напоминаем:

Верховная Рада в первом чтении поддержала закон 2571-Д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме.

18 декабря 2016 НБУ объявил "Приватбанк" неплатежеспособным.

Сразу после того, как "ПриватБанк" был признан неплатежеспособным, НБУ обратился в Кабинет Министров Украины с предложением передать этот системно важный банк в собственность государства.

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,4 млрд гривень.

В декабря 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находятся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

В сентябре 2018 Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении "Приватбанка" в категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

