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НБУ планує перший аукціон із довгострокового рефінансування у першій половині травня

Четвер, 23 квітня 2020, 14:53
 

Національний банк завершує технічну підготовку і планує перший аукціон із довгострокового рефінансування в першій половині травня.

Про це повідомив голова регулятору Яків Смолій під час пресбрифінгу.

"Ми впровадимо довгострокові кредити рефінансування на термін до п'яти років. Їх надаватимуть під плаваючу ставку і під ту саму заставу, що і тендерні кредити. 

Зараз ми завершуємо технічну підготовку для впровадження цього інструменту і плануємо провести перший аукціон із надання довгострокового рефінансування вже в першій половині травня", - сказав Смолій.

Смолій зазначає, що цей інструмент стане гарантією достатньої ліквідності в банківській системі в разі погіршення настроїв учасників фінансового ринку.

НБУ розраховує, що банки використовуватимуть цей інструмент для більш активного кредитування проектів, які потребують довгострокового фінансування, зокрема інфраструктурних.

Нагадуємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 10% до 8% річних із 24 квітня 2020 року.

Економічна правда

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