НБУ планує перший аукціон із довгострокового рефінансування у першій половині травня

Національний банк завершує технічну підготовку і планує перший аукціон із довгострокового рефінансування в першій половині травня.

Про це повідомив голова регулятору Яків Смолій під час пресбрифінгу.

"Ми впровадимо довгострокові кредити рефінансування на термін до п'яти років. Їх надаватимуть під плаваючу ставку і під ту саму заставу, що і тендерні кредити.

Зараз ми завершуємо технічну підготовку для впровадження цього інструменту і плануємо провести перший аукціон із надання довгострокового рефінансування вже в першій половині травня", - сказав Смолій.

Смолій зазначає, що цей інструмент стане гарантією достатньої ліквідності в банківській системі в разі погіршення настроїв учасників фінансового ринку.

НБУ розраховує, що банки використовуватимуть цей інструмент для більш активного кредитування проектів, які потребують довгострокового фінансування, зокрема інфраструктурних.

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Економічна правда