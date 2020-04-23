НБУ планує перший аукціон із довгострокового рефінансування у першій половині травня
Національний банк завершує технічну підготовку і планує перший аукціон із довгострокового рефінансування в першій половині травня.
Про це повідомив голова регулятору Яків Смолій під час пресбрифінгу.
"Ми впровадимо довгострокові кредити рефінансування на термін до п'яти років. Їх надаватимуть під плаваючу ставку і під ту саму заставу, що і тендерні кредити.
Зараз ми завершуємо технічну підготовку для впровадження цього інструменту і плануємо провести перший аукціон із надання довгострокового рефінансування вже в першій половині травня", - сказав Смолій.
Смолій зазначає, що цей інструмент стане гарантією достатньої ліквідності в банківській системі в разі погіршення настроїв учасників фінансового ринку.
НБУ розраховує, що банки використовуватимуть цей інструмент для більш активного кредитування проектів, які потребують довгострокового фінансування, зокрема інфраструктурних.
Нагадуємо:
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua