НБУ планирует первый аукцион по долгосрочному рефинансированию в первой половине мая
Национальный банк завершает техническую подготовку и планирует первый аукцион по долгосрочному рефинансированию в первой половине мая.
Об этом сообщил глава регулятора Яков Смолий во время пресбрифинга.
"Мы внедрим долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до пяти лет. Их будут предоставлять под плавающую ставку и под тот же залог, что и тендерные кредиты.
Сейчас мы завершаем техническую подготовку для внедрения этого инструмента и планируем провести первый аукцион по предоставлению долгосрочного рефинансирования уже в первой половине мая ", - сказал Смолий.
Смолий отмечает, что этот инструмент станет гарантией достаточной ликвидности в банковской системе в случае ухудшения настроений участников рынка.
НБУ рассчитывает, что банки будут использовать этот инструмент для более активного кредитования проектов, требующих долгосрочного финансирования, в частности инфраструктурных.
Напомним:
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 10% до 8% годовых с 24 апреля 2020-го года.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua