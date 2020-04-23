НБУ планирует первый аукцион по долгосрочному рефинансированию в первой половине мая

Национальный банк завершает техническую подготовку и планирует первый аукцион по долгосрочному рефинансированию в первой половине мая.

Об этом сообщил глава регулятора Яков Смолий во время пресбрифинга.

"Мы внедрим долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до пяти лет. Их будут предоставлять под плавающую ставку и под тот же залог, что и тендерные кредиты.

Сейчас мы завершаем техническую подготовку для внедрения этого инструмента и планируем провести первый аукцион по предоставлению долгосрочного рефинансирования уже в первой половине мая ", - сказал Смолий.

Смолий отмечает, что этот инструмент станет гарантией достаточной ликвидности в банковской системе в случае ухудшения настроений участников рынка.

НБУ рассчитывает, что банки будут использовать этот инструмент для более активного кредитования проектов, требующих долгосрочного финансирования, в частности инфраструктурных.

Напомним:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 10% до 8% годовых с 24 апреля 2020-го года.

Экономическая правда