Другий місяць карантину: яку роботу зараз шукають — дослідження
На ринку праці зберігається висока активність пошукачів, яка прослідковувалась із самого початку карантину - на початку другого місяця карантину до найбільш затребуваних сфер, зокрема, входять IT, продажі, вищий менеджмент, маркетинг та початок кар'єри.
Про це свідчать результати дослідження, яке провели експерти grc.ua.
Також серед найбільш затребуваних сфер - адміністративний персонал, виробництво, сільське господарство, бухгалтерія, мистецтво, розваги та мас-медіа.
"У цих сферах активно шукають роботу. При цьому, якщо протягом останніх декількох років серед пошукачів найбільш активними були молоді спеціалісти та кандидати без досвіду у потрібній їм спеціальності, то у квітні ця профсфера перемістилась на п’яте місце за кількістю резюме", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відчутно зросла кількість резюме, які розмістили маркетологи та PR-менеджери - за період карантину їх стало більше на 72%.
"А от до непопулярних спеціальностей, в яких протягом квітня розмістили менше 1% резюме, потрапили профсфери туризм, готелі, ресторани (яка ще на початку року не входила у топ-10 найменш привабливих сфер), домашній персонал, автомобільний бізнес, спортивні клуби, фітнес, салони краси, інсталяція і сервіс та страхування", - йдеться у дослідженні.
Ще більше виріс попит на дистанційну роботу. Якщо у лютому, до карантину, на такий формат роботи було спрямовано 15% резюме, то у квітні про своє бажання працювати віддалено зазначав кожний п’ятий пошукач (20%).
Економічна правда
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