Другий місяць карантину: яку роботу зараз шукають — дослідження

На ринку праці зберігається висока активність пошукачів, яка прослідковувалась із самого початку карантину - на початку другого місяця карантину до найбільш затребуваних сфер, зокрема, входять IT, продажі, вищий менеджмент, маркетинг та початок кар'єри.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели експерти grc.ua.

Також серед найбільш затребуваних сфер - адміністративний персонал, виробництво, сільське господарство, бухгалтерія, мистецтво, розваги та мас-медіа.

"У цих сферах активно шукають роботу. При цьому, якщо протягом останніх декількох років серед пошукачів найбільш активними були молоді спеціалісти та кандидати без досвіду у потрібній їм спеціальності, то у квітні ця профсфера перемістилась на п’яте місце за кількістю резюме", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відчутно зросла кількість резюме, які розмістили маркетологи та PR-менеджери - за період карантину їх стало більше на 72%.