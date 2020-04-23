Второй месяц карантина: какую работу сейчас ищут — исследование

На рынке труда сохраняется высокая активность соискателей, которая прослеживалась с самого начала карантина - в начале второго месяца карантина в наиболее востребованные сферы, в частности, входят IT, продажи, высший менеджмент, маркетинг и начало карьеры.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами grc.ua.

Также среди наиболее востребованных сфер - административный персонал, производство, сельское хозяйство, бухгалтерия, искусство, развлечения и масс-медиа.

"В этих сферах активно ищут работу. При этом, если в течение последних нескольких лет среди соискателей наиболее активными были молодые специалисты и кандидаты без опыта в нужной им специальности, то в апреле эта профсфера переместилась на пятое место по количеству резюме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ощутимо выросло количество резюме, которые разместили маркетологи и PR-менеджеры - за период карантина их стало больше на 72%.

"А вот к непопулярным специальностям, в которых в течение апреля разместили менее 1% резюме, попали профсферы туризм, гостиницы, рестораны (которая еще в начале года не входила в топ-10 наименее привлекательных сфер), домашний персонал, автомобильный бизнес, спортивные клубы, фитнес, салоны красоты, инсталляция и сервис, страхование", - говорится в исследовании.

Еще больше вырос спрос на дистанционную работу. Если в феврале, до карантина, на такой формат работы было направлено 15% резюме, то в апреле о своем желании работать удаленно отмечал каждый пятый соискатель (20%).

Экономическая правда