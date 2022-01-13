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Уряд ліквідував обласні управління Служби з питань праці

Четвер, 13 січня 2022, 20:40
 
Держпраці

Кабінет міністрів ухвалив рішення ліквідувати обласні територіальні управління Державної служби з питань праці і утворити нові міжрегіональні територіальні органи, юрисдикція яких буде поширюватись на територію кількох областей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Документом передбачається ліквідація обласних територіальних управлінь і утворення нових міжрегіональних територіальних органів Держпраці:

Західне міжрегіональне управління Держпраці (Волинська, Рівненська, Львівська, Закарпатська області);

Південно-Західне міжрегіональне управління Держпраці (Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька області);

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці (Житомирська, Хмельницька, Вінницька області);

Центральне міжрегіональне управління Держпраці (Чернігівська, Київська, Черкаська області, м. Київ);

Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці (Сумська, Полтавська, Харківська області);

Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці (Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області);

Південне міжрегіональне управління Держпраці (Одеська, Миколаївська, Херсонська області).

Очікується, що це дозволить оптимізувати кількість адміністративного персоналу та вивільнити додаткові ресурси для збільшення ефективності роботи органу в цілому.

"Рішення уряду дозволить підвищити ефективність роботи служби та її прозорість. Зокрема, більше ресурсів будуть зосереджені на здійсненні безпосередніх функцій Держпраці з концентруванням інспекторського складу в залежності від оперативних завдань", – зазначив заступник міністра економіки Ігор Дядюра.

Він нагадав, що наразі в одному територіальному управлінні вже об’єднані Київ і Київська область, а також Луганська і Донецька області.

Економічна правда

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