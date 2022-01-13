Уряд ліквідував обласні управління Служби з питань праці
Кабінет міністрів ухвалив рішення ліквідувати обласні територіальні управління Державної служби з питань праці і утворити нові міжрегіональні територіальні органи, юрисдикція яких буде поширюватись на територію кількох областей.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Документом передбачається ліквідація обласних територіальних управлінь і утворення нових міжрегіональних територіальних органів Держпраці:
Західне міжрегіональне управління Держпраці (Волинська, Рівненська, Львівська, Закарпатська області);
Південно-Західне міжрегіональне управління Держпраці (Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька області);
Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці (Житомирська, Хмельницька, Вінницька області);
Центральне міжрегіональне управління Держпраці (Чернігівська, Київська, Черкаська області, м. Київ);
Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці (Сумська, Полтавська, Харківська області);
Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці (Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області);
Південне міжрегіональне управління Держпраці (Одеська, Миколаївська, Херсонська області).
Очікується, що це дозволить оптимізувати кількість адміністративного персоналу та вивільнити додаткові ресурси для збільшення ефективності роботи органу в цілому.
"Рішення уряду дозволить підвищити ефективність роботи служби та її прозорість. Зокрема, більше ресурсів будуть зосереджені на здійсненні безпосередніх функцій Держпраці з концентруванням інспекторського складу в залежності від оперативних завдань", – зазначив заступник міністра економіки Ігор Дядюра.
Він нагадав, що наразі в одному територіальному управлінні вже об’єднані Київ і Київська область, а також Луганська і Донецька області.
Економічна правда
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