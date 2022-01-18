У Британії тестують чотириденний робочий тиждень

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Британія з червня запускає пілотний режим чотириденного робочого тижня, у якому наразі згодилися взяти участь близько 30 компаній.

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час програми, що триватиме пів року, компанії дозволять своїм співробітникам працювати 32 години на тиждень. При цьому менший робочий тиждень жодним чином не вплине на їхню заробітну плату та корпоративні бонуси.

Допускається, що компанії пропонуватимуть співробітникам інший підхід – розподілити 32 робочі години на 5 робочих днів.

"Перехід на чотириденний тиждень був би безпрограшним для компаній", — розповів Джо Райл, директор кампанії чотириденного тижня у Великобританії. Він підкреслив, що згідно досліджень продуктивність підвищується разом із відповідним покращенням добробуту працівників.

Пілотна програма у Великобританії є однією з декількох у світі, якими керує організація 4 Day Week Global. Подібні програми мають розпочатися в США та Ірландії, а також плануються у Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Джо О’Коннор, керівник пілотної програми, переконаний, що програма допоможе "компаніям відійти від простого вимірювання того, як довго люди "працюють", до більш зосередженості на отриманих результатах".

Читайте більше про те, як змінюється робота, у статті Дани Гордійчук: Піжамно-офісний гібрид, "чотириденка" та премія за екологію: куди прямує ринок праці

Економічна правда