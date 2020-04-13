Автор 1,5 тисячі "антиколомойських" правок ініціює засідання правового комітету щодо законопроєкту

Автор 1,5 тисячі правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки Сергій Демченко, разом з іншими нардепами, ініціює засідання комітету правової політики, щодо законопроєкту.

Про це повідомив заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк

"Ось, поки у нас у фінансовому комітеті йде підготовка таблиці і фінальної битви...колеги повідомляють, що і у комітеті правової політики деякі члени ("випадково" ще і автори рекордної кількості правок) намагаються ініціювати окреме засідання свого комітету щодо закону про банки", - пише нардеп.

За його словами ціль засідання поки невідома, а саме засідання перенесли з запропонованого 14 квітня на 22 квітня.

"Поки невідома мета: можливо хочуть підтримати закон, а можливо заяву а-ля: "про суверенний захист суверена від іноземців".

Але така несподівана увага окремих членів правового Комітету ще і до другого читання викликає здивування

За моєю інформацією комітет правової політики все ж таки перенесли на 22 квітня, що теж дуже бентежить ініціаторів, хочуть завтра", - пише нардеп.

Сергій Демченко подав 1463 "антиколомойських" правок - він мажоротарщик "слуг" по Дніпру, який раніше балотувався від "УКРОП" до Київської міськради. Демченко раніше балотувався у парламент від партії "Україна майбутнього", правління якої переплітається з найближчим оточенням Коломойського.

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Нагадуємо:

Як заявив голова бюджетного комітету Гетманцев, говорити про дату розгляду Верховною Радою необхідного для програми з Міжнародним валютним фондом банківського "антиколомойського" законопроєкту 2571-д поки що зарано.

30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування чи повернення екс-власнику.

До "антиколомойського" законопроєкту подали рекордні понад 16 тисяч правок. Понад 1000 правок до законопроєкту внесли 7 нардепів: Антон Поляков, Віктор Бондар, Дмитро Чорний, Олег Дунда, Сергій Демченко, Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк.

Діяльність деяких із цих нардепів повязана із олігархом ексвласником націоналізованого "Приватбанку" Ігорем Коломойським. Сам Коломойський запевнив, що нікого не просив подавати до законопроєкту правки.

Економічна правда