Всі розділи
Укр / Рус

Говорити про розгляд "антиколомойського" законопроєкту у Раді ще зарано — Гетманцев

Понеділок, 13 квітня 2020, 13:55
 

Говорити про дату розгляду Верховною Радою необхідного для програми з Міжнародним валютним фондом банківського "антиколомойського" законопроєкту 2571-д поки що зарано.

Про це сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Інтерфакс-Україна.

"Ще зарано про це (розгляд законопроекту в парламенті - ред.) говорити", - сказав він журналістам у Києві в понеділок.

Читайте також: Бе!Команда: хто засипав Раду тисячами правок

Нагадуємо:

На позачерговому засіданні Верховної Ради у понеділок, 13 квітня, парламентарі не будуть розглядати "антиколомойський" законопроєкт.

30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування чи повернення екс-власнику.

До "антиколомойського" законопроєкту подали рекордні понад 16 тисяч правок. Понад 1000 правок до законопроєкту внесли 7 нардепів: Антон Поляков, Віктор Бондар, Дмитро Чорний, Олег Дунда, Сергій Демченко, Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк.

Діяльність деяких із цих нардепів повязана із олігархом ексвласником націоналізованого "Приватбанку" Ігорем Коломойським. Сам Коломойський запевнив, що нікого не просив подавати до законопроєкту правки.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Коломойський МВФ Рада

powered by lun.ua
Матеріали за темою
16 тисяч правок до "антиколомойського" закону голосуватимуть розділами 13 квітня 2020, 09:50
Посол ЄС: "Антиколомойський" закон - лакмусовий папірець для України 10 квітня 2020, 15:10
Разумков про "антиколомойський" законопроєкт: Він плюс-мінус з мій зріст 10 квітня 2020, 13:14
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!