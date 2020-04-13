Говорити про розгляд "антиколомойського" законопроєкту у Раді ще зарано — Гетманцев

Говорити про дату розгляду Верховною Радою необхідного для програми з Міжнародним валютним фондом банківського "антиколомойського" законопроєкту 2571-д поки що зарано.

Про це сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Інтерфакс-Україна.

"Ще зарано про це (розгляд законопроекту в парламенті - ред.) говорити", - сказав він журналістам у Києві в понеділок.

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Нагадуємо:

На позачерговому засіданні Верховної Ради у понеділок, 13 квітня, парламентарі не будуть розглядати "антиколомойський" законопроєкт.

30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування чи повернення екс-власнику.

До "антиколомойського" законопроєкту подали рекордні понад 16 тисяч правок. Понад 1000 правок до законопроєкту внесли 7 нардепів: Антон Поляков, Віктор Бондар, Дмитро Чорний, Олег Дунда, Сергій Демченко, Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк.

Діяльність деяких із цих нардепів повязана із олігархом ексвласником націоналізованого "Приватбанку" Ігорем Коломойським. Сам Коломойський запевнив, що нікого не просив подавати до законопроєкту правки.

Економічна правда