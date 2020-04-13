Автор 1,5 тысячи "антиколомойских" поправок инициирует заседание правового комитета по законопроекту

Автор 1,5 тысячи поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках Сергей Демченко, вместе с другими нардепами, инициирует заседание комитета правовой политики, по законопроекту.

Об этом сообщил заместитель главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Пока у нас в комитете идет подготовка таблицы и финальной битвы ... коллеги сообщают, что и в комитете правовой политики некоторые члены (" случайно" еще и авторы рекордного количества правок) пытаются инициировать отдельное заседание своего комитета по закону о банках", - пишет нардеп.

По его словам цель заседания пока неизвестна, а само заседание перенесли из предложенного 14 апреля на 22 апреля.

"Пока неизвестна цель: возможно хотят поддержать закон, а возможно заявление а-ля "о суверенной защите суверена от иностранцев". Но такое неожиданное внимание отдельных членов правового комитета еще и ко второму чтению вызывает удивление.

По моей информации комитет правовой политики все же перенесли на 22 апреля, что тоже очень смущает инициаторов, хотят завтра", - пишет нардеп.

Сергей Демченко автор 1463 "антиколомойских" поправок - он мажоротарщик "слуг" по Днепру, ранее баллотировался от "УКРОПа" в Киевский горсовет. Демченко также баллотировался в парламент от партии "Украина будущего", правление которой переплетается с ближайшим окружением Коломойского.

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Напомним:

По словам главы бюджетного комитета Гетманцева, говорить о дате рассмотрения Верховной Радой необходимого для программы с Международным валютным фондом банковского "антиколомойского" законопроекта 2571-д пока рано.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.

К "антиколомойскому" законопроекту подали рекордные более 16 000 поправок. Более 1000 поправок в законопроект внесли 7 нардепов: Антон Поляков, Виктор Бондарь, Дмитрий Черный, Олег Дунда, Сергей Демченко, Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк.

Деятельность некоторых из этих нардепов связана с олигархом и бывшим владельцем национализированного "Приватбанка" Игорем Коломойским. Сам Коломойский заверил, что никого не просил подавать в законопроект правки.

Экономическая правда