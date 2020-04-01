Порушників правил паркування у Києві покарали вже на 7 мільйонів

З другої половини 2019 року Інспекція з паркування виписала понад 15 тисяч штрафів, загальна сума яких перевищує 7,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

"Найбільш "популярним" серед водіїв-порушників стали паркування транспорту на пішохідних переходах (3725 штрафів), місцях виїзду з прилеглої території (2850 штрафів) та на перехрестях (2274). Чимало порушень зафіксовано і на смугах громадського транспорту (1112)", - зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

Інспектори з паркування активно працюють і під час дії у столиці обмежувальних заходів. Так, лише за останній тиждень кількість евакуйованих автомобілів становила 792 машини.

Нагадаємо:

У квітні 2019 року на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.

У липні влада міста запустила інформаційний ресурс із даними про штрафи за паркування - за допомогою інтерактивної карти можна у режимі реального часу знаходити інформацію про всі порушення в столиці.

Кияни мають можливість фіксувати порушення правил паркування та звертатись зі скаргою до Національної поліції.

27 вересня 2018 року набули чинності нові правила фіксації і призначення штрафів за неправильне паркування транспортних засобів.

Детальніше про нововведення рекомендуємо прочитати за посиланням.

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Економічна правда