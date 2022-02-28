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Київський наземний транспорт: за якими маршрутами курсує

Понеділок, 28 лютого 2022, 12:14

У КМДА розповіли, як наразі працюють автобусні, тролейбусні і трамвайні маршрути.

Про це повідомляє офіційний канал КМДА в Telegram.

Автобусні маршрути

  • №2 – від вул. Булгакова до вул. Шолуденка
  • №21 – від вул. Милославської до ж. м. Райдужний
  • №35 – від вул. Підлипка до вул. Урлівської
  • №54 – від ст. м. Видубичі до пл. Михайла Співака
  • №73 – вул. Милославської до просп. Шухевича
  • №101 – від вул. Милославської до ж. м. Райдужний
  • №51 – через Південний міст (міст Патона закрито)
  • №55 – через Південний міст (міст Патона закрито)
  • №114 – від вул. Милославської до ж. м. Райдужний
  • №64 – від ст. м. Славутич до вул. Садової
  • №69 – від Палацу спорту до вул. Гната Юри
  • №90 – від вул. Туполева до вул. Гната Юри
  • №118 – від Політехнічного інституту до м. Патона

Тимчасово не здійснюється рух автобусних маршрутів №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.

Тролейбусні маршрути

Організована робота: тролейбусного маршруту №45 (за постійним маршрутом),

  • №1 – від вул. Маршальської до ст. м Либідська
  • №11 – від ст. м. Деміївська до ТРЕД №1
  • №12 від ст. м. Васильківська до ст. м. Либідська

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Трамвайні маршрути

  • Організована робота трамвайних маршрутів за постійними схемами №8К, 22К, 29К, 33А.
  • Робота інших маршрутів тимчасово призупинена.

Просять не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.

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Київ транспорт

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