Київський наземний транспорт: за якими маршрутами курсує
Понеділок, 28 лютого 2022, 12:14
У КМДА розповіли, як наразі працюють автобусні, тролейбусні і трамвайні маршрути.
Про це повідомляє офіційний канал КМДА в Telegram.
Автобусні маршрути
- №2 – від вул. Булгакова до вул. Шолуденка
- №21 – від вул. Милославської до ж. м. Райдужний
- №35 – від вул. Підлипка до вул. Урлівської
- №54 – від ст. м. Видубичі до пл. Михайла Співака
- №73 – вул. Милославської до просп. Шухевича
- №101 – від вул. Милославської до ж. м. Райдужний
- №51 – через Південний міст (міст Патона закрито)
- №55 – через Південний міст (міст Патона закрито)
- №114 – від вул. Милославської до ж. м. Райдужний
- №64 – від ст. м. Славутич до вул. Садової
- №69 – від Палацу спорту до вул. Гната Юри
- №90 – від вул. Туполева до вул. Гната Юри
- №118 – від Політехнічного інституту до м. Патона
Тимчасово не здійснюється рух автобусних маршрутів №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.
Тролейбусні маршрути
Організована робота: тролейбусного маршруту №45 (за постійним маршрутом),
- №1 – від вул. Маршальської до ст. м Либідська
- №11 – від ст. м. Деміївська до ТРЕД №1
- №12 від ст. м. Васильківська до ст. м. Либідська
Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.
Трамвайні маршрути
- Організована робота трамвайних маршрутів за постійними схемами №8К, 22К, 29К, 33А.
- Робота інших маршрутів тимчасово призупинена.
Просять не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua