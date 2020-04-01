Нарушителей правил парковки в Киеве наказали уже на 7 миллионов
Со второй половины 2019 года Инспекция по парковке выписала более 15 тысяч штрафов, общая сумма которых превышает 7,2 миллиона гривен.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
"Наиболее "популярным" среди водителей-нарушителей стали парковки транспорта на пешеходных переходах (3725 штрафов), местах выезда с прилегающей территории (2850 штрафов) и на перекрестках (2274). Немало нарушений зафиксировано и на полосах общественного транспорта (1112)", - отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.
Инспекторы по парковке активно работают и во время действия в столице ограничительных мер. Так, только за последнюю неделю количество эвакуированных автомобилей составило 792 машины.
Напомним:
В апреле на улицах Киева в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке.
В июле власти города запустила информационный ресурсс данными о штрафах за парковку - с помощью интерактивной карты можно в режиме реального времени находить информацию обо всех нарушениях в столице.
Киевляне имеют возможность фиксировать нарушения правил парковки и обращаться с жалобой в Национальную полицию.
27 сентября 2018 года вступили в силу новые правила фиксации и назначения штрафов за неправильную парковку транспортных средств.
Подробнее о нововведениях рекомендуем почитать по ссылке.
Читайте также: Эвакуация авто, новые штрафы, "письма счастья": как изменится жизнь водителя с 27 сентября
Помочь городу. Как наказать "героя парковки" с помощью смартфона
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua