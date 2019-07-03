Евакуйоване у Києві авто тепер можна буде знайти онлайн
Київська влада запустила у системі "Майно" 44-й інформаційний шар з даними про штрафи за паркування - за допомогою інтерактивної карти можна буде у режимі реального часу знаходити інформацію про всі порушення в столиці.
Про це повідомив у Facebook директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.
"Як це виглядатиме? Інспектори виписуватимуть штрафну квитанцію на неправильно припаркований автомобіль та на місці вноситимуть дані про транспорт та адресу штрафмайданчика на сайт системи "Майно", - пояснив він.
За його словами, онлайн-реєстрація штрафів розвантажить операторів та дозволить їм працювати швидше та якісніше.
Нагадаємо:
У столиці обрали інвестора для впровадження мережі громадських прокатів "bike-sharing", який обладнає 264 пунктів прокату із 2000 велосипедів у десяти районах міста.
Переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю "Некстбайк Київ".
сервіс "Bike sharing" від NextBike було запущено у Києві у серпні 2018 року.
"Bike sharing" – це система прокату, яка дає змогу орендувати велосипед на одній із автоматизованих станцій, а після поїздки повернути велосипед у будь-який пункт прокату, встановлений у цьому самому місті.
Економічна правда
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