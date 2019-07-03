Евакуйоване у Києві авто тепер можна буде знайти онлайн

Київська влада запустила у системі "Майно" 44-й інформаційний шар з даними про штрафи за паркування - за допомогою інтерактивної карти можна буде у режимі реального часу знаходити інформацію про всі порушення в столиці.

Про це повідомив у Facebook директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

"Як це виглядатиме? Інспектори виписуватимуть штрафну квитанцію на неправильно припаркований автомобіль та на місці вноситимуть дані про транспорт та адресу штрафмайданчика на сайт системи "Майно", - пояснив він.

За його словами, онлайн-реєстрація штрафів розвантажить операторів та дозволить їм працювати швидше та якісніше.

Нагадаємо:

У столиці обрали інвестора для впровадження мережі громадських прокатів "bike-sharing", який обладнає 264 пунктів прокату із 2000 велосипедів у десяти районах міста.

Переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю "Некстбайк Київ".

сервіс "Bike sharing" від NextBike було запущено у Києві у серпні 2018 року.

"Bike sharing" – це система прокату, яка дає змогу орендувати велосипед на одній із автоматизованих станцій, а після поїздки повернути велосипед у будь-який пункт прокату, встановлений у цьому самому місті.

Економічна правда