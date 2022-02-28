Столичний метрополітен працює у режимі перевезень: як курсують поїзди
У КМДА розповіли, як курсують поїзди у київському метро.
Про це повідомляє офіційний канал відомства у Telegram.
🔴Червона лінія: від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"
🔵Синя лінія: від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки". Без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".
🟢Зелена лінія: від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".
При цьому, орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин.
У КМДА звернули увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.
Станції метро також продовжують працювати як укриття.
Просять не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.
Економічна правда
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