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Безробітним виплачуватимуть допомогу з першого дня реєстрації

Понеділок, 30 березня 2020, 09:55
 

Кабмін на позачерговому засіданні у неділю ввечері підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Telegram

Дослівно: "Кабмін зібрався на позачергове засідання. Щойно підтримали рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину.

Відтепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання відповідної заяви в Центр зайнятості. Призначення виплати у такому разі так само здійснюватиметься з першого дня реєстрації".

Українська правда

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