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За рік кількість безробітних в Україні скоротилась на третину – Мінекономіки

Вівторок, 17 серпня 2021, 13:39
 
фото з відкритих джерел

На 16 серпня 2021 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних становила 315 тисяч осіб, що на 36% менше за статистику на відповідну дату торік.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки з посиланням на першого віцепрем’єра – міністра економіки Олексія Любченка.

За словами Любченка, зменшити безробіття допомогли програми з підтримки розвитку економіки та бізнесу. 

Він додав, що уряд впроваджуватиме додаткові заходи щодо створення робочих місць та працевлаштування безробітних у рамках цільових, регіональних, інвестиційних та інших програм і проєктів.

"Під час реалізації таких програм та проектів окремий фокус - на виконання показників працевлаштування, у тому числі на створення нових робочих місць. Будемо постійно моніторити та контролювати цей процес", – зазначив міністр. 

Нагадуємо:

За 1,5 місяці інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин виявлено 6084 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.

За оцінкою Держстату реальний валовий внутрішній продукт України збільшився у ІІ кварталі на 5,4% відносно ІІ кварталу торік.

Економічна правда



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