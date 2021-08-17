За рік кількість безробітних в Україні скоротилась на третину – Мінекономіки

фото з відкритих джерел

На 16 серпня 2021 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних становила 315 тисяч осіб, що на 36% менше за статистику на відповідну дату торік.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки з посиланням на першого віцепрем’єра – міністра економіки Олексія Любченка.

За словами Любченка, зменшити безробіття допомогли програми з підтримки розвитку економіки та бізнесу.

Він додав, що уряд впроваджуватиме додаткові заходи щодо створення робочих місць та працевлаштування безробітних у рамках цільових, регіональних, інвестиційних та інших програм і проєктів.

"Під час реалізації таких програм та проектів окремий фокус - на виконання показників працевлаштування, у тому числі на створення нових робочих місць. Будемо постійно моніторити та контролювати цей процес", – зазначив міністр.

Нагадуємо:

За 1,5 місяці інспекційної кампанії з виявлення неформальних трудових відносин виявлено 6084 працівників, допущених до роботи без трудових договорів.

За оцінкою Держстату реальний валовий внутрішній продукт України збільшився у ІІ кварталі на 5,4% відносно ІІ кварталу торік.

Економічна правда





