Безработным будут выплачивать пособие с первого дня регистрации
Понедельник, 30 марта 2020, 09:55
Кабмин на внеочередном заседании в воскресенье вечером поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина.
Источник: премьер Денис Шмыгаль в Telegram
Дословно: "Кабмин собрался на внеочередное заседание. Только что поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина.
Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае так же будет осуществляться с первого дня регистрации".
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