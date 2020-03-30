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Безработным будут выплачивать пособие с первого дня регистрации

Понедельник, 30 марта 2020, 09:55
 

Кабмин на внеочередном заседании в воскресенье вечером поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Telegram

Дословно: "Кабмин собрался на внеочередное заседание. Только что поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина.

Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае так же будет осуществляться с первого дня регистрации".

Украинская правда

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безработица правительство Кабмин

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