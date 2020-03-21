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Київ недорахувався близько 600 маршрутних таксі після запровадження карантинних норм

Субота, 21 березня 2020, 11:00
 

Близько 600 маршрутних таксі в Києві не виїхали на роботу через те, що підприємцям невигідно працювати в умовах обмеження максимальної кількості пасажирів. 

Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко в етері телеканалу ZIK.

"Через обмеження кількості перевезень це нерентабельно і підприємці не хочуть займатися перевезеннями. Краще пересидіти два тижні, ніж бути в збитку. Така ситуація дійсно є", – підсумував Геращенко.

Антон Геращенко також зазначив, що перші два дні діяла "профілактика": попереджали та пасажирів і водіїв про дотримання нових заходів безпеки, впроваджених в Києві. Надалі міри поліції будуть жорсткішими, каральні заходи буде здійснювати не лише поліція, а й "Укртрансбезпека".

Нагадуємо:

З 16 березня місцева влада України почала запроваджувати жорсткий карантин у містах та містечках, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції. Закривають усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек та заправок. 

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