Бізнес готовий надавати допомогу суспільству для захисту від коронавірусу — дослідження

64% компаній готові надавати допомогу суспільству для захисту від коронавірусу, третина (32%) - готова надати матеріальну допомогу.

Про це свідчать результати опитування, яке провела Американська торгова палата в Україні спільно з компанією "Делойт".

Зазначається, що в опитуванні 19 березня 2020 року взяли участь 104 представника із 96 організацій.

Майже три чверті респондентів опитування - СЕО компаній (71%). Серед учасників опитування - представники компаній сфери професійних послуг, споживчих товарів, ІТ, телекомунікацій/медіа та інших галузей, представники як невеликих організацій з чисельністю персоналу до 100 осіб (40%), так і середніх і великих компаній з чисельністю понад 500 та 1000 осіб (що разом складають 29% респондентів)", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що 64% опитаних компаній готові надвати допомогу суспільству для захисту від COVID-19, 32% - готові надати матеріальну допомогу, решта респондентів - засоби захисту (20%), медичні прилади (10%) та ліки (6%).

Серед інших варіантів допомоги також зазначаються інформаційна підтримка, ІТ послуги, консультаційні та юридичні послуги, надання безкоштовних товарів (їжа, вода, засоби для прибирання та прання тощо) тощо.

"Переважна більшість респондентів зазначили, що вже надають допомогу суспільству у вигляді засобів захисту (27%), коштів (20%), медичних приладів (5%) та ліків (3%).

Серед інших видів допомоги були згадані консультаційні, інформаційні послуги, робота з міністрами, муніципалітетами та регіональними представництвами, безкоштовна продукція та багато інших", - йдеться у дослідженні.

Компанії вказують на однаково високий ступінь впливу на свій бізнес таких викликів як поширення COVID-19, криза на міжнародних фінансових ринках та відсутність співпраці з МВФ і загроза дефолту.

Компанії вважають, що найбільш ефективними діями уряду щодо боротьби з поширенням COVID-19 є дозвіл здійснювати банківську та страхову діяльність та дозвіл торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Опитані представники бізнесу найнижче оцінили ефективність податкових заходів, заходів щодо впровадження відповідальності за недотримання режиму карантину, заходів щодо обмеження громадського транспорту та митних заходів.

65% респондентів вважають, що їхня організація не виконає плани діяльності у 2020 році, 16% - вважають, що зможуть виконати план, 2% - вірять у значне перевиконання плану.

Разом з тим, респонденти зазначають складнощі в прогнозах через високий рівень невизначеності ситуації у майбутньому.

Більше половини організацій (60%) налаштовані досить оптимістично щодо питань чисельності персоналу (47% планує підтримувати поточну чисельність персоналу і 13% - найняти персонал). Майже чверть (23%) респондентів планують скоротити чисельність персоналу.

30% компаній підкреслили, що понад 50% їхнього персоналу не зможуть працювати віддалено.

4% респондентів повідомили, що ніхто з працівників не може працювати віддалено. Водночас, 18% респондентів вказали, що весь персонал їхніх компаній може працювати дистанційно (це переважно невеликі за чисельністю компанії, що налічують менше 200 працівників).

Економічна правда