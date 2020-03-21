Киев недосчитался около 600 маршрутных такси после внедрения карантинных норм

Около 600 маршрутных такси в Киеве не выехали на работу, потому что предпринимателям невыгодно работать в условиях ограничения максимального количества пассажиров.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала ZIK.

"Из-за ограничений количества перевозок это нерентабельно и предприниматели не хотят заниматься перевозками. Лучше пересидеть две недели, чем быть в убытке. Такая ситуация действительно есть ", - резюмировал Геращенко.

Антон Геращенко также отметил, что первые два дня действовала "профилактика": предупреждали и пассажиров и водителей о соблюдении новых мер безопасности, внедренных в Киеве. В дальнейшем меры полиции будут более жесткими, карательные меры будет осуществлять не только полиция, но и "Укртрансбезпека".

Напоминаем:

С 18 марта в наземный транспорт столицы начали пускать только людей в масках и не более 10 человек одновременно.

Бизнес готов оказывать помощь обществу для защиты от коронавируса: 64% компаний готовы оказывать помощь, треть (32%) - готовая оказать материальную помощь.

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