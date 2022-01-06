Чому в багатьох закладах не працює термінал?

"Не працює термінал!". Помітили, скільки таких оголошень зараз у маленьких кав'ярнях та магазинах?

Якщо бути зовсім чесним, то оголошення мало б звучати так "термінал працює, але від гріха подалі ми його поки що сховали".

У чому справа?

1 січня всі платники єдиного податку повинні перейти на використання реєстру розрахункових операцій (РРО) або програмного реєстру розрахункових операцій (ПРРО).

До останнього моменту була надія, що у Верховній Раді проголосують за відстрочку запровадження цієї норми до 2023 року, тому хтось не готувався, бо сподівався, а хтось у принципі не готувався і навіть не знав, як у нас часто буває.

Про те, що РРО має бути з 2022 року, стало зрозуміло 29 грудня. Отже, половина платників єдиного податку 1 січня виявилися не готовими і, щоб уникнути штрафів, приймають тільки готівку.

Але навіть ті, хто виявився готовим, стали заручниками ситуації. Наприклад, один із найпопулярніших програмних РРО (ПРРО) Chekcbox, що вийшов на ринок ще в 2020 році, з 1 січня нещадно зависав.

Власник проєкту Дмитро Дубілет заявляв, що у зв'язку з цим подумує про суїцид і обіцяв написати листа до податкової, щоб тих, у кого "глючив" Chekcbox не штрафували.

Потім заявив, що відшкодовуватиме нараховані штрафи. Але як ми знаємо, обіцяти — не означає одружуватися, тому лише час покаже, чи податківці штрафуватимуть платників єдиного податку за помилки програмістів і чи програмісти ці штрафи відшкодовуватимуть.

Тим часом ПриватБанк пообіцяв, що з лютого можна буде замінити звичайний термінал на термінал з функцією РРО і багато хто просто вирішив дочекатися нових терміналів і поки що приймати все готівкою.

Для барів та ресторанів з 1 січня обов'язково при продажі алкоголю сканувати акциз.

Після наших питань як сканувати акциз для коктейлю, до якого входить два-три види алкоголю і як зберегти акцизну марку на барі, коли кришка відкрита і одна пляшка іноді розливається кілька днів дуже невеликими порціями, полегшили завдання тим, що сканувати потрібно один раз — під час відкриття пляшки.

Тепер залишилося це якось скоординувати з програмою, яка просить акциз щоразу і "не пускає" зустрічку за системою без скану акцизу.

А загалом усе за загальним сценарієм – комунікаційна програма провалена, питань більше ніж відповідей, не готовими виявилися ні підприємці, які сподівалися, що знову якось пронесе, ні розробники програмних продуктів, ні влада, яка вже у січні почала публікувати суперечливі пояснення.

І особливо не готовими виявилися споживачі — за останні роки відсоток розрахунку готівкою зменшився в рази і багато людей звикли жити без гаманця та купюр.

Історій про те, як зараз у маленьких смт атакують банкомати – маси. Найближчий місяць кеш знову буде актуальним.

Опубліковано з дозволу авторки.

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