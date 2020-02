Кабмін скасував узгодження видобутку копалин з облрадами

Кабінет міністрів скасував погодження обласними радами надання родовищ корисних копалин загальнодержавного значення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Ліквідували корупційну складову в галузі видобування.

...Адже насправді, облради часто відмовляли інвесторам, зокрема державним компаніям, через корупційні мотиви.

При цьому, копалини місцевого значення залишаються у віданні сільських, селищних, міських і районних рад та ОТГ.

Також уряд ухвалив Постанову про прискорення електронних аукціонів надрокористувача та дозволив резервування земельної ділянки ще до виставлення її на аукціон.

Нагадуємо:

Національна Асоціація Добувної Промисловості пропонує Кабінету міністрів встановити право на геологічне вивчення корисних копалин за принципом "first come – first served" - заявник, який звернувся першим повинен мати пріоритетне право на отримання дозволу.

