Кабмін скасував узгодження видобутку копалин з облрадами
Кабінет міністрів скасував погодження обласними радами надання родовищ корисних копалин загальнодержавного значення.
Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.
"Ліквідували корупційну складову в галузі видобування.
...Адже насправді, облради часто відмовляли інвесторам, зокрема державним компаніям, через корупційні мотиви.
При цьому, копалини місцевого значення залишаються у віданні сільських, селищних, міських і районних рад та ОТГ.
Також уряд ухвалив Постанову про прискорення електронних аукціонів надрокористувача та дозволив резервування земельної ділянки ще до виставлення її на аукціон.
Нагадуємо:
Національна Асоціація Добувної Промисловості пропонує Кабінету міністрів встановити право на геологічне вивчення корисних копалин за принципом "first come – first served" - заявник, який звернувся першим повинен мати пріоритетне право на отримання дозволу.
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