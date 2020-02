Інвестори пропонують Кабміну впровадити новий принцип для геологорозвідки 

Національна Асоціація Добувної Промисловості пропонує Кабінету міністрів встановити право на геологічне вивчення корисних копалин за принципом "first come – first served" - заявник, який звернувся першим повинен мати пріоритетне право на отримання дозволу.

Про це повідомляє прес-служба асоціації.

За таким принципом, заяви розглядаються в порядку черговості, право наступного заявника виникає у разі відмови попереднього або вмотивованої відмови уповноваженого органу.

"Успішне впровадження урядового експерименту може суттєво пожвавити розвідку корисних копалин в Україні та скоротити мільярдні збитки через неефективне використання коштів на геологічне вивчення", - йдеться у повідомленні асоціації.

Повідомляється, що за даними Рахункової палати незавершення розпочатих раніше геологорозвідувальних робіт створює ризики нерезультативного витрачання понад 7 млрд гривень.

Крім того, станом на 1 жовтня 2018 року третина родовищ (151 з 433), що підлягали геологічному вивченню законсервовані.

Рахункова палата також зафіксувала, що протягом 2016–2018 років на виконання заходів щодо розвитку мінерально-сировинної бази спрямовані видатки в сумі 228,8 млн грн, що становить 6% від запланованих обсягів видатків на виконання завдань у цьому періоді (3 838,8 млн гривень).

Введення моделі "first come – first served" має пожвавити добувну галузь, де за даними Держстату, станом на листопад 2019 року, падіння становило 7 % порівняно з аналогічним періодом 2018 року, добування кам’яного та бурого вугілля – 10%, добування металевих руд – 9%, добування каменю, піску та глини – 12%.

Добування інших корисних копалин та розробка кар’єрів знизилися на 13%.

Асоціація наголошує, що принцип "first come – first served" активно застосовується в деяких країнах ЄС (Австрія, Фінляндія, Греція, Іспанія, Швеція), а також в країнах-лідерах з видобутку корисних копалин – ПАР, Бразилії, Австралії, Монголії.