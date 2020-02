Кабмин отменил согласование добычи ископаемых с облсоветами

Кабинет министров отменил согласования областными советами предоставления месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Ликвидировали коррупционную составляющую в области добычи.... Ведь на самом деле, облсоветы часто отказывали инвесторам, в частности государственным компаниям, из-за коррупционных мотивов.

При этом, ископаемые местного значения остаются в ведении сельских, поселковых, городских и районных советов и ОТГ.

Также правительство приняло Постановление об ускорении электронных аукционов недропользователя и позволило резервирование земельного участка еще до выставления ее на аукцион.

Напомним:

Национальная Ассоциация добывающей промышленности предлагает Кабинету министров установить право на геологическое изучение полезных ископаемых по принципу "first come - first served" - заявитель, обратившийся первым должен иметь приоритетное право на получение разрешения.

