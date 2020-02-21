"Укрзалізниця" запровадить "голландські аукціони" для розподілення вагонів

"Укрзалізниця" запровадить "голландські аукціони" при розподілі вантажних вагонів через систему ProZorro.Продажі. Це значить, що ціна за користування вагонами під час аукціону може не тільки збільшуватися, а й зменшуватися.

Про це повідомляє прес-служба УЗ

Перші аукціони за новим механізмом можуть бути проведені впродовж найближчих 1-2 тижнів.

Повідомляється, що таке рішення було прийняте, щоб оперативно реагувати на коливання ринку та попиту.

"На ринку перевезень залізничним транспортом існують значні сезонні коливання, які призводять до різних факторів впливу на діяльність компанії, одним з яких є зниження попиту на вагони "Укрзалізниці".

Друга причина падіння попиту на вагони "Укрзалізниці" —збільшення пропозицій від власників приватного парку вагонів та їх гнучкість до ціноутворення", — прокоментував директор з розвитку бізнесу "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев.

Умовою застосування зниження вартості ціни є обов’язкове проведення всіх торгів виключно через ProZorro.