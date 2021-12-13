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УЗ запустила найдовший маршрут в Україні

Понеділок, 13 грудня 2021, 14:55
 
фото укрзалізниця

Укрзалізниця з 13 грудня запустила найдовший маршрут в Україні, що поєднує Донеччину та Закарпаття.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Потяг № 5/6 Маріуполь — Рахів сполучає 7 областей України із найдовшим пасажирським залізничним маршрутом завдовжки у 1806 км. 

На маршруті передбачені зупинки у Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах. Кінцева зупинка розташована у туристичному місті Рахові.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" починає реновацію станції Татарів та ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель, а також - запускає 7 пар поїздів до гірськолижного курорту.

Економічна правда

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Укрзалізниця

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