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Укрзализныця введет "голландские аукционы" для распределения вагонов

Пятница, 21 февраля 2020, 14:19
 

"Укрзализныця" введет "голландские аукционы" при распределении грузовых вагонов через систему ProZorro.Продажи. Это значит, что цена за пользование вагонами во время аукциона может не только увеличиваться, но и уменьшаться.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Первые аукционы по новому механизму могут быть проведены в течение ближайших 1-2 недель.Сообщается, что такое решение было принято, чтобы оперативно реагировать на колебания рынка и спроса.

"На рынке перевозок железнодорожным транспортом существуют значительные сезонные колебания, которые приводят к различным факторам влияния на деятельность компании, одним из которых является снижение спроса на вагоны Укрзализныци.

Вторая причина падения спроса на вагоны Укрзализныци - увеличение предложений от владельцев частного парка вагонов и их гибкость в ценообразовании", - прокомментировал директор по развитию бизнеса Укрзализныци Андрей Рязанцев.

Условием применения снижение стоимости цены является обязательное проведение всех торгов исключительно через ProZorro.

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Укрзализныця

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