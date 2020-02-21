Укрзализныця введет "голландские аукционы" для распределения вагонов

"Укрзализныця" введет "голландские аукционы" при распределении грузовых вагонов через систему ProZorro.Продажи. Это значит, что цена за пользование вагонами во время аукциона может не только увеличиваться, но и уменьшаться.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Первые аукционы по новому механизму могут быть проведены в течение ближайших 1-2 недель.Сообщается, что такое решение было принято, чтобы оперативно реагировать на колебания рынка и спроса.

"На рынке перевозок железнодорожным транспортом существуют значительные сезонные колебания, которые приводят к различным факторам влияния на деятельность компании, одним из которых является снижение спроса на вагоны Укрзализныци.

Вторая причина падения спроса на вагоны Укрзализныци - увеличение предложений от владельцев частного парка вагонов и их гибкость в ценообразовании", - прокомментировал директор по развитию бизнеса Укрзализныци Андрей Рязанцев.

Условием применения снижение стоимости цены является обязательное проведение всех торгов исключительно через ProZorro.