УЗ планує наступного року вийти на прибуток у 2 мільярди

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"Укрзалізниця" розраховує за результатом роботи у 2022 році отримати прибуток у 1,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба УЗ за підсумками представлення фінансового плану.

Серед пріоритетів на наступний рік – модернізація інфраструктури, локомотивів, вагонів, підвищення ефективності процесів та зниження корупції, анбандлінг пасажирської компанії, робота над законодавчою базою.

У 2022 року "Укрзалізниця" планує отримати 1,68 млрд грн чистого прибутку, а також вийти в "плюс" вже цьогоріч. У 2021 році підприємство прогнозує чистий прибуток у понад 250 млн грн на противагу збитку 2020 року у 12 млрд грн.

Наступного року УЗ очікує зростання доходу від вантажних перевезень на 19 % до 82,3 млрд грн, пасажирських — на 12% до 8,17 млрд грн. Також компанія очікує на економію 500 млн грн від зниження суми оплати податку на землю.

Показник EBITDA Укрзалізниці у 2022 році очікується на рівні 20,2 млрд грн, що на 35 % вище, ніж запланований у 2021 році.

Також, за словами директора з економіки та фінансів Миколи Іванініва, Укрзалізниця планує вдвічі збільшити обсяг капітальних інвестицій до 30 млрд грн. Основні напрямки інвестування — будівництво, модернізація інфраструктури та оновлення рухомого складу.

Зокрема, наступного року з бюджету на УЗ виділять 8,1 млрд грн. Цим коштом планують оновлення рухомого складу та інфраструктури. Також із бюджетних коштів планується направити 706 млн грн на добудову Дарницького мосту.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на підставі наданої Укрзалізницею інформації прогнозує, що державна компанія приноситиме державі збитки цьогоріч та у наступні 3 роки.

"Укрзалізниця" 28 травня оголосила тендер на будівництво підходів до Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу в Києві.

За результатами конкурсу перемогла компанія "СУНП "Автострада" з холдинґу MS Capital Максима Шкіля.

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Економічна правда