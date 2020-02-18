Apple заявила про різке падіння попиту на iPhone в Китаї

Компанія Apple попередила своїх інвесторів, що не зможе досягти своєї квартальної мети доходу в 63-67 млрд доларів через "тимчасово обмежене" постачання iPhone та різке падіння попиту через спалах коронавріусу.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що за межами Китаю попит на продукцію компанії залишається на попередньому рівні очікувань.

У компанії заявили, що всі потужності з виробництва iPhone, які знаходяться за межами провінції Хубей, яка є епіцентром захворювання, відновили роботу. Але вони відновлюють діяльність більш повільними темпами, ніж очікувалося.

Нагадаємо:

Компанія Apple у п'ятницю, 14 лютого, відкриkf деякі магазини у Пекіні, які працюватимуть за скороченим графіком.

Раніше компанія Apple тимчасово закрила усі свої магазини та корпоративні офіси на материковому Китаї через епідемію коронавірусу.

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