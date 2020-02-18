Apple заявила о резком падении спроса на iPhone в Китае

Компания Apple предупредила своих инвесторов, что не сможет достичь своей квартальной цели дохода в 63-67 млрд долларов из-за "временно ограниченной" поставки iPhone и резкого падения спроса из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что за пределами Китая спрос на продукцию компании остается на прежнем уровне ожиданий.

В компании заявили, что все мощности по производству iPhone, которые находятся за пределами провинции Хубэй, которая является эпицентром заболевания, возобновили работу. Но они восстанавливают деятельность более медленными темпами, чем ожидалось.

Напомним:

Компания Apple в пятницу, 14 февраля, открыла некоторые магазины в Пекине, которые будут работать по сокращенному графику.

Ранее компания Apple временно закрыла все свои магазины и корпоративные офисы на материковом Китае из-за эпидемии коронавируса.

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