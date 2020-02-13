Компанія Apple відкриє частину магазинів у Пекіні, які раніше закрила через коронавірус
Компанія Apple у п'ятницю, 14 лютого, відкриє деякі магазини у Пекіні, які працюватимуть за скороченим графіком.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-службу компанії.
Зазначається, що з 14 лютого 5 магазинів у Пекіні працюватимуть з 11:00 до 18:00 (звичайний графік - з 10 до 22:00).
Магазини у Шанхаї та Шеньчжені залишаються зачиненими.
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Нагадаємо:
Раніше компанія Apple тимчасово закрила усі свої магазини та корпоративні офіси на материковому Китаї через епідемію коронавірусу.
Компанія Google заявила, що тимчасово закриває усі свої офіси у Китаї і Тайвані для того, щоб убезпечити своїх співробітників від поширення китайського коронавірусу.
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