Коронавірус: Apple тимчасово закриває усі магазини на материковому Китаї

Компанія Apple тимчасово закриє усі свої магазини та корпоративні офіси на материковому Китаї через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що Apple вдався до такого кроку після інших західних рітейлерів, таких як McDonalds та Starbucks, які тимчасово закрили свої магазини в Китаї.

"Apple поки закриває свої магазини до 9 лютого через обережність і на підставі останніх рекомендацій провідних експертів в сфері охорони здоров'я", - йдеться у заяві компанії.

Китай є третім за величиною споживчим ринком Apple і місцем для більшої частини ланцюжка поставок компаній.

Багато постачальників базуються недалеко від Ухані, де почався спалах коронавірусу.

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Нагадаємо:

Компанія Google заявила, що тимчасово закриває усі свої офіси у Китаї і Тайвані для того, щоб убезпечити своїх співробітників від поширення китайського коронавірусу.

Від коронавірусу на материковому Китаї померли 259 людей. Зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання.

У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.