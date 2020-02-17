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Перша ступінь ракети від SpaceX впала в Атлантику при приземленні

Понеділок, 17 лютого 2020, 18:55
 

Багаторазова перша ступінь американської ракети-носія Falcon 9, яка стартувала на орбіту з 60 інтернет-супутниками, впала в Атлантику поблизу плавучої платформи, на яку вона повинна була зробити керовану посадку.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на повідомлення компанії-розробника SpaceX.

Посадку передбачалося здійснити на плавучу платформу Of Course I Still Love You, яка перебувала в 630 км від космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Перша багаторазова ступінь ракети-носія Falcon 9 використовувалася для запуску вже в четвертий раз.

Незважаючи на невдачу з поверненням ракети-носія, Falcon 9 успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію з 60 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.

Тепер її орбітальне угруповання складається вже з 300 космічних апаратів і є найбільшим у світі.

Нагадуємо:

Компанія SpaceX має намір розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів схожого типу для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети.

Передбачається, що всі вони будуть виведені на орбіту після 2020 року. Загальна сума інвестицій для реалізації проекту оцінюється в $ 10 млрд.

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Маск

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