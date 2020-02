Перша ступінь ракети від SpaceX впала в Атлантику при приземленні

Багаторазова перша ступінь американської ракети-носія Falcon 9, яка стартувала на орбіту з 60 інтернет-супутниками, впала в Атлантику поблизу плавучої платформи, на яку вона повинна була зробити керовану посадку.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на повідомлення компанії-розробника SpaceX.

Посадку передбачалося здійснити на плавучу платформу Of Course I Still Love You, яка перебувала в 630 км від космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Smoke can be seen in the far right of the screen. 1056.4 did not land on OCISLY. #SpaceX #Starlink pic.twitter.com/bDQ4VVlqbA