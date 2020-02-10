СБУ і Мінфін запобігли крадіжці природного газу на 250 мільйонів

СБУ у взаємодії з керівництвом Мінфіну попередили протиправні дії із привласнення державного природного газу, який перебував у розпорядженні Міністерства фінансів для використання підприємствами бюджетної сфери.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Оперативники СБУ встановили, що зловмисники використовували підроблені документи, нібито підписані одним із заступників міністра фінансів.

Фальшивка дозволяла їм здійснити операції на інформаційній платформі АТ "Укртрансгаз" та заволодіти 43,6 мільйона кубів природного газу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що СБУ спільно з Мінфнонм та "Нафтогазом" блокували проведення оборудки та попередили збитки держави на майже 250 мільйонів гривень.

Розпочато кримінальне провадження, тривають невідкладні слідчі дії.

Економічна правда