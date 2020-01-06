Стало відомо скільки заробив CEO Apple в 2019 році

Генеральний директор корпорації Apple Тім Кук передав Комісії з цінних паперів і бірж США дані про свою зарплату в компанії, повідомляється що за 2019 рік він заробив більше 11 мільйонів доларів.

Про це повідомляє delo.ua з посиланням на Macrumors.com

За інформацією видання, базова зарплата СЕО Apple склала 3 млн дол. Також він отримав додаткову доплату 7,7 млн дол у вигляді заохочень за виконання планів.

Крім цього, Тім Кук заробив 884 тисяч дол у вигляді додаткової компенсації.

Загальна сума зарплати склала 11 млн дол 555 тисяч 466 доларів.

При цьому, додаткова компенсація включала відпускні на загальну суму 92 тисячі дол, а також 457 083 доларів в якості витрат на безпеку і 315 тисяч 311 за особисте користування приватного літака.

Варто зазначити, що зарплата Тіма Кука в 2019 році була на 4 млн дол менше, ніж в 2018 році: тоді CEO Apple заробив більше 15 млн дол.

Решта керівників Apple отримували базовий оклад в розмірі 1 млн дол, а також акції та винагороди на суму від 20 до 2,5 млн дол.

Так, Лука Маестро, Кейт Адамс і Джефф Вільямс заробили понад 25 млн дол.

Анжела Арендтс, яка пішла з компанії на початку року, заробила 22 млн дол, а її наступник Дейрдре О'Брайен - 19 млн дол дол.

У той же час, середня зарплата в Apple становить 57 тисяч 596 доларів (майже 3,7 млн дол). Стільки заробили співробітники роздрібної торгівлі та підтримки. Таким чином, Кук заробив в 201 разів більше за середню винагороду працівникам.

Нагадуємо, вартість акцій корпорації Apple за підсумками торгів, які відбулись 2 січня, перевищила 300 доларів за штуку, встановивши новий рекорд.