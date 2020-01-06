Стало известно сколько заработал за 2019 год CEO Apple

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук передал Комиссии по ценным бумагам и биржам США данные о своей зарплате в компании, сообщается что за 2019 год он заработал более 11 миллионов долларов.

Об этом сообщает delo.ua со ссылкой на Macrumors.com

По информации издания, базовая зарплата СЕО Apple составила 3 млн дол. Также он получил дополнительную доплату 7,7 млн дол в виде поощрений за выполнение планов.

Помимо этого, Тим Кук заработал 884 тысяч дол в виде дополнительной компенсации. Общая сумма зарплаты составила 11 млн дол 555 тысяч 466 долларов.

При этом, дополнительная компенсация включала отпускные на общую сумму 92 тысячи дол, а также 457 083 долларов в качестве расходов на безопасность и 315 тысяч 311 за личное пользование частного самолета.

Стоит отметить, что зарплата Тима Кука в 2019 году была на 4 млн дол меньше, чем в 2018 году: тогда CEO Apple заработал более 15 млн дол.

Остальные руководители Apple получали базовый оклад в размере 1 млн дол, а также акции и вознаграждения на сумму от 20 до 2,5 млн дол. Так, Лука Маэстро, Кейт Адамс и Джефф Уильямс заработали более 25 млн дол.

Анжела Арендтс, которая ушла из компании в начале года, заработала 22 млн дол, а ее преемник Дейрдре О'Брайен - 19 млн дол дол.

В то же время, средняя зарплата в Apple составляет 57 тысяч 596 долларов (почти 3,7 млн дол). Столько заработали сотрудники розничной торговли и поддержки. Таким образом, Кук заработал в 201 раз больше среднего вознаграждения работникам.

Напомним, стоимость акций корпорации Apple по итогам торгов, которые состоялись 2 января, превысила 300 долларов за штуку, установив новый рекорд.