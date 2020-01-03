Ціна акцій Apple піднялась до рекордних 300 доларів
Вартість акцій корпорації Apple за підсумками торгів, які відбулись 2 січня, перевищила 300 доларів за штуку, встановивши новий рекорд.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що за торгову сесію акції Apple подорожчали на 2,3%.
За словами аналітиків видання, на котирування цінних паперів корпорації вплинули хороші фінансові результати у третьому кварталі 2019 року, попит на нові навушники AirPods, а також - запуск стрімінгового сервісу Apple TV+.
Як повідомляє The New York Times, виходячи з вартості акції на момент закриття торгів у США 2 січня, ринкова капіталізація Apple оцінюється в 1,33 трлн доларів. За цим показником Apple - найбільша компанія в світі. Ринкова капіталізація корпорації Microsoft, яка посідає друге місце, - 1,23 трлн доларів.
Економічна правда
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