Ціна акцій Apple піднялась до рекордних 300 доларів

Вартість акцій корпорації Apple за підсумками торгів, які відбулись 2 січня, перевищила 300 доларів за штуку, встановивши новий рекорд.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що за торгову сесію акції Apple подорожчали на 2,3%.

За словами аналітиків видання, на котирування цінних паперів корпорації вплинули хороші фінансові результати у третьому кварталі 2019 року, попит на нові навушники AirPods, а також - запуск стрімінгового сервісу Apple TV+.

Як повідомляє The New York Times, виходячи з вартості акції на момент закриття торгів у США 2 січня, ринкова капіталізація Apple оцінюється в 1,33 трлн доларів. За цим показником Apple - найбільша компанія в світі. Ринкова капіталізація корпорації Microsoft, яка посідає друге місце, - 1,23 трлн доларів.

Економічна правда