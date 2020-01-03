Золото і платина різко подорожчали після вбивства іранського генерала

На біржевих торгах ф'ючерси на золото підскочили на 1,4% до 1550,43 доларів за унцію на тлі новин про вбивство іранського генерала Кассема Сулеймані.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що це найвищий рівень з вересня 2019 року. Водночас ф'ючерси на платину перевищили 1000 доларів за унцію уперше з початку 2018 року, ціни на срібло також зросли.

Нагадаємо:

3 січня під час обстрілу з американських вертольотів автомобіля у аеропорту Багдада загинув командувач іранських сил "Кудс" Кассем Сулеймані та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс.

У США зазначили, що удар був спрямований на стримування планів Ірану щодо майбутніх нападів на американських військових на Близькому Сході, які нібито розробляв Сулеймані.

Іран пообіцяв помститися за вбивство.

Ціни на нафту марки Brent виросли на 3,06%, а вартість нафти WTI - на 2,75% на тлі новини про вбивство іранського генерала Кассема Сулеймані.

Економічна правда