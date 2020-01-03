Золото и платина резко подорожали после убийства иранского генерала

На биржевых торгах фьючерсы на золото подскочили на 1,4% до 1550,43 долларов за унцию на фоне новостей об убийстве иранского генерала Кассема Сулеймани.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что это самый высокий уровень с сентября 2019 года. В то же время фьючерсы на платину превысили 1000 долларов за унцию впервые с начала 2018 года, цены на серебро также выросли.

Напомним:

3 января во время обстрела из американских вертолетов автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

В США отметили, что удар был направлен на сдерживание планов Ирана относительно будущих нападений на американских военных на Ближнем Востоке, которые якобы разрабатывал Сулеймани.

Иран пообещал отомстить за убийство.

Цены на нефть марки Brent выросли на 3,06%, а стоимость нефти WTI - на 2,75% на фоне новости об убийстве иранского генерала Кассема Сулеймани.

Экономическая правда