Ціни на нафту різко виросли після вбивства іранського генерала
Ціни на нафту марки Brent виросли на 3,06%, а вартість нафти WTI - на 2,75% на тлі новини про вбивство іранського генерала Кассема Сулеймані.
Про це повідомляє liga.net з посиланням на дані біржевих торгів.
Зазначається, що ціни на нафту марки Brent виросли до 68,28 доларів за барель, вартість бареля нафти WTI - зросла до 62,87 доларів.
Станом на 10:54 за київським часом ціна нафту марки Brent встановилась на рівні 68,42 доларів за барель.
Нагадаємо:
3 січня під час обстрілу з американських вертольотів автомобіля у аеропорту Багдада загинув командувач іранських сил "Кудс" Кассем Сулеймані та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс.
У США зазначили, що удар був спрямований на стримування планів Ірану щодо майбутніх нападів на американських військових на Близькому Сході, які нібито розробляв Сулеймані.
Іран пообіцяв помститися за вбивство.
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