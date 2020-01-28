Компанія Philips продасть бізнес із виробництва техніки для дому
Компанія Royal Philips не розглядає виробництво техніки для дому стратегічним напрямом своєї діяльності та має намір продати цей напрямок бізнесу.
Про це заявили у прес-службі компанії.
"Royal Philips протягом 12-18 місяців виокремить бізнес з виробництва техніки для дому в окрему юридичну структуру, щоб потім знайти для неї покупця", - йдеться у повідомленні.
Компанія має намір зосередитись на бізнесі у сфері медичних технологій.
"Ми значно покращили показники бізнесу техніки для дому, що зробило дуже важливий внесок у Philips. Однак цей бізнес не є стратегічним напрямом для нашого майбутнього як лідера технологій охорони здоров'я", -заявив генеральний директор Royal Philips Франс ван Хоутен.
"Ми прагнемо знайти хороший дім для того, щоб цей бізнес продовжував процвітати і розвиватисяу майбутньому у той час, коли ми будемо розширювати бізнес та інвестувати в сферу охорони здоров'я", - додав він.
"Philips є провідним постачальником комплексних рішень для покращення здоров’я людей та оптимізації продуктивності медичних працівників", - додали в компанії.
Виручка Philips у сегменті техніки для дому становила 2,3 млрд євро за підсумками 2019 року, при цьому загальна виручка групи становила 19,5 млрд євро.
Економічна правда
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