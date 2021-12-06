Минулого тижня біржова ціна газу в Україні досягала нових максимумів

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Минулого тижня (29 листопада - 3 грудня) ціни природного газу в Україні зростали до нових максимумів - у п'ятницю середня стартова ціна газу з постачанням у грудні на УЕБ була вищою за показник понеділка на 27%.

Про це повідомляє Українська енергетична біржа.

Зазначається, що минулого тижня тривала торгівля ресурсом листопада 2021 року, грудня 2021 року, січня 2022 року, лютого 2022 року.

При цьому, позиції на купівлю та продаж природного газу формували 11 компаній: ГПК Нафтогаз Трейдинг, Укренергоекспорт, АГТ, ОНК-Груп, Укрпостач Енерго, ЦГК, Крафт Енерджи, Укравтогаз, Рожнятівнафта, Укрспирт, Макком-Груп.

"Стартові ціни ресурсів зростали протягом тижня. У підсумку, станом на п’ятницю середня стартова ціна ресурсу грудня була вищою за показник понеділка на 27,03%.

Ціни за результатами торгів теж підвищувались. Так, остання котирувальна ціна ресурсу листопада за передплатою в ГТС України (29.11.2021) склала 34 100 (+25,29% до попереднього значення), ресурсу грудня за післяплатою в ГТС України - 35 952 грн (+4,26%)", - додають в УЕБ.

фото: УЕБ

Загалом було продано 3 992,00 тис куб. м. природного газу ресурсів листопада і грудня в ГТС та ПСГ України.

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Нагадуємо:

Ціни на грудневі газові контракти у Європі зросли до 1089 доларів за тисячу кубів після санкцій США проти російського "Північного потоку - 2".

Економічна правда