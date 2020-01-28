Компания Philips продаст бизнес по производству техники для дома

Компания Royal Philips не рассматривает производство техники для дома стратегическим направлением своей деятельности и намерена продать это направление бизнеса.

Об этом заявили в пресс-службе компании.

"Royal Philips в течение 12-18 месяцев выделит бизнес по производству техники для дома в отдельную юридическую структуру, чтобы затем найти для нее покупателя", - говорится в сообщении.

Компания намерена сосредоточиться на бизнесе в сфере медицинских технологий.

"Мы значительно улучшили показатели бизнеса техники для дома, что сделало очень важный вклад в Philips. Однако этот бизнес не является стратегическим направлением для нашего будущего как лидера технологий здравоохранения", -заявил генеральный директор Royal Philips Франс ван Хоутен.

"Мы стремимся найти хороший дом для того, чтобы этот бизнес продолжал процветать и развиваться и будущем в то время, когда мы будем расширять бизнес и инвенстировать в сферу здравоохранения", - добавил он.

"Philips является ведущим поставщиком комплексных решений для улучшения здоровья людей и оптимизации производительности медицинских работников", - добавили в компании.

Выручка Philips в сегменте техники для дома составляла 2,3 млрд евро по итогам 2019 года, при этом общая выручка группы составила 19,5 млрд евро.

Экономическая правда