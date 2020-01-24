Всі розділи
Укр / Рус

У Брюсселі підписали угоду про вихід Британії з ЄС

П'ятниця, 24 січня 2020, 11:43
 

Президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 24 січня у Брюсселі підписали угоду про вихід Британії з Європейського союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я з Урсулою фон дер Ляєн підписали угоду про вихід Великої Британії", - написав Мішель у своєму Twitter.

Деякі речі неминуче зміняться, але наша дружба збережеться. Ми починаємо новий розділ як партнери і союзники. І я зацікавлений в тому, щоб написати нову сторінку разом", - зазначив він.

Фон дер Ляєн на своїй сторінці написала, що після підписання документа "відкривається можливість його ратифікації Європейським парламентом".

29 січня Європарламент збереться для обговорення і ратифікації угоди.

Британська королева Єлизавета II в четвер підписала законопроєкт про Brexit й таким чином проклала шлях до виходу країни з ЄС наступного тижня.

Британія перестане бути членом Європейського Союзу 31 січня.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ЄС Британія Brexit

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Частка відновлюваної енергії в ЄС досягла 18% 23 січня 2020, 15:38
В уряді відреагували на рішення ЄС призупинити імпорт м’яса птиці з України 23 січня 2020, 14:41
Пташиний грип: нехтуючи домовленностями, ЄС заборонив ввезення української курятини 23 січня 2020, 13:11
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!