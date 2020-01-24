У Брюсселі підписали угоду про вихід Британії з ЄС
Президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 24 січня у Брюсселі підписали угоду про вихід Британії з Європейського союзу.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Сьогодні я з Урсулою фон дер Ляєн підписали угоду про вихід Великої Британії", - написав Мішель у своєму Twitter.
Деякі речі неминуче зміняться, але наша дружба збережеться. Ми починаємо новий розділ як партнери і союзники. І я зацікавлений в тому, щоб написати нову сторінку разом", - зазначив він.
Фон дер Ляєн на своїй сторінці написала, що після підписання документа "відкривається можливість його ратифікації Європейським парламентом".
29 січня Європарламент збереться для обговорення і ратифікації угоди.
Британська королева Єлизавета II в четвер підписала законопроєкт про Brexit й таким чином проклала шлях до виходу країни з ЄС наступного тижня.
Британія перестане бути членом Європейського Союзу 31 січня.
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