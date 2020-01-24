В Брюсселе подписали соглашение о выходе Британии из ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 января в Брюсселе подписали соглашение о выходе Британии из Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании", - написал Мишель в своем Twitter.

"Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новый раздел как партнеры и союзники. И я заинтересован в том, чтобы мы написали новую страницу вместе", - отметил он.

Фон дер Ляйен на своей странице написала, что после подписания документа "открывается возможность его ратификации Европейским парламентом".

29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения.

Британская королева Елизавета II в четверг подписала законопроект о Brexit и таким образом проложила путь к выходу страны из ЕС на следующей неделе.

Великобритания перестанет быть членом Европейского Союза 31 января.

Европейская правда