Нові можливості адитивного виробництва: кому допоможе 3D-друк

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Ідеальний продукт не створюють одразу. Виробники завжди допрацьовують форму деталей і корпусу виробів. Щоб відлити їх із пластику, потрібна пресформа (її створення забирає місяці й коштує десятки тисяч доларів).

Це не окупиться, якщо вам потрібен прототип або кілька сотень виробів. 3D-друк розв’язує проблему просто, швидко й дешево.

З литтям пластику українська компанія Infomir стикається понад 20 років: компанія випускає IPTV-/OTT-приставки MAG, електролічильники Matrix AMM, LED-світильники Jooby й бездротові підсилювачі звуку Whooshi.

Лиття окупається у разі серійного виробництва, але для випуску унікальних деталей підходить лише 3D-друк.

Лінія 3D-друку HP Jet Fusion 5210

Тому Infomir першим в Україні й усій Східній Європі придбав лінію 3D-друку HP Jet Fusion 5210. За її допомогою компанія запустить виробництво розумних датчиків руху й накладок на прилади обліку води.

Потрібна лише 3D-модель, і виробництво можна запускати. Це заощадить українським стартапам місяці: друк займає години, а на створення й доопрацювання форм для лиття йде до 120 днів.

Infomir розповідає про технології й розраховує ціну замовлення на офіційній сторінці проєкту .

Як працює HP Jet Fusion 5210?

Єдиний виріб шар за шаром сплавляють із порошкового полімеру під дією сполучного матеріалу й джерела тепла. Якість надрукованих деталей майже не поступається литим. Робоча область друку — 38×28,4×38 см.

Для друку Infomir використовує фірмові термопласти HP на основі поліаміду (нейлону). Матеріал довговічний і стійкий до ультрафіолету й хімічних впливів.

Як Infomir використовує нову лінію 3D-друку?

3D-принтер уможливлює друк унікальних деталей малими партіями. Приклад — розумні накладки на прилади обліку води. Ці девайси зчитують витрату води й передають показник у централізовану систему обліку. З ними показники кожного лічильника не потрібно знімати вручну.

В Україні використовують сотні моделей водяних лічильників. І до кожної потрібна накладка певної форми. Окупити витрати на пресформу не вийде, адже клієнти замовляють не більш як 100–200 накладок.

Павло Мараховський, керівник проєкту Jooby Smart City: "Раніше за це ніхто не брався. Коли йдеться про кілька десятків або сотень деталей, проблему розв’язує 3D-друк. Ми зможемо створювати унікальні корпуси малими партіями за ціною, близькою до серійної".

Infomir планує друкувати й корпуси датчиків руху. Їх установлюють на опорах розумних вуличних LED-світильників. Датчики реагують на рух, а відтак передають цю інформацію сусіднім приладам. Як наслідок, світильники горять яскравіше, коли до них хтось наближається.