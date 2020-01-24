Новые возможности аддитивного производства: кому поможет 3D-печать

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Идеальный продукт не создают сразу. Производители всегда дорабатывают форму деталей и корпуса изделий. Чтобы отлить их из пластика, нужна пресс-форма — ее создание отнимает месяцы и обходится в десятки тысяч долларов.

Это не окупится, если вам нужен прототип или несколько сотен изделий. 3D-печать решает проблему просто, быстро и дешево.

С литьем пластика украинская компания Infomir сталкивается больше 20 лет — компания выпускает IPTV/OTT-приставки MAG, электросчетчики Matrix AMM, LED-светильники Jooby и беспроводные усилители звука Whooshi.

Литье окупается в серийном производстве, но для выпуска уникальных деталей подходит только 3D-печать.

Линия 3D-печати HP Jet Fusion 5210

Поэтому первым в Украине и во всей Восточной Европе Infomir приобрел линию 3D-печати HP Jet Fusion 5210. С ее помощью компания запустит производство "умных" датчиков движения и накладок на приборы учета воды.

Необходима только 3D-модель — и производство можно запускать. Это сэкономит украинским стартапам месяцы: печать занимает часы, а на создание и доработку форм для литья уходит до 120 дней.

Infomir рассказывает о технологии и рассчитывает цену заказа на официальной странице проекта .

Как работает HP Jet Fusion 5210?

Единое изделие слой за слоем сплавляется из порошкового полимера под действием связующего материала и источника тепла. Качество напечатанных деталей почти не уступает литым. Рабочая область печати — 38×28,4×38 см.

Для печати Infomir использует фирменные термопласты HP на основе полиамида (нейлона). Материал долговечен, устойчив к ультрафиолету и химическим воздействиям.

Как Infomir использует новую линию 3D-печати?

3D-принтер позволяет печатать уникальные детали малыми партиями. Пример — "умные" накладки на приборы учета воды. Эти девайсы считывают расход воды и передают их в централизованную систему учета. С ними показания каждого счетчика не нужно снимать вручную.

В Украине используют сотни моделей водяных счетчиков. Каждой требуется уникальная накладка. Окупить расходы на пресс-форму не получится, ведь клиенты заказывают не больше 100–200 накладок.

Павел Мараховский, глава проекта Jooby Smart City: Раньше за это никто не брался. Когда речь идет о паре десятков или сотен деталей, проблему решает 3D-печать. Мы сможем создавать уникальные корпуса малыми партиями по цене близкой к серийной.

Infomir планирует печатать и корпуса датчиков движения. Их устанавливают на опорах "умных" уличных LED-светильников. Датчики реагируют на движение, а затем передают эту информацию соседним устройствам. В результате, светильники горят ярче, когда к ним кто-то приближается.