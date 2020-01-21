МІУ шукає інвесторів для "Укрпошти" у співпраці з урядом ФРН

Міністр інфраструктури Владислав Криклій провів зустріч із Спеціальним уповноваженим уряду ФРН з питань підтримки процесу приватизації в Україні паном Райнером Бомбою, на якій обговорювались варіанти співпраці по залученню стратегічних партнерів для АТ "Укрпошта".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Криклій проінформував німецького колегу про напрямки діяльності та результати роботи "Укрпошти", про реструктуризацію компанії, міжнародне партнерство та плани на наступні 5 років.

"Ми зацікавленні у залученні стратегічного інвестора для Укрпошти. Для нас важливо, щоб 51% акцій компанії залишились у державній власності, проте компанія мала ресурси для розвитку.

За минулий рік Укрпошта отримала 600 млн грн чистого прибутку, чистий дохід від реалізації продукції склав 8,2 млрд грн, що на 20,6% більше в порівнянні з 2018 роком", - зауважив Криклій.

У свою чергу Райнер Бомба позитивно оцінив успіхи компанії за різними напрямками діяльності та висловив готовність до подальшої співпраці.