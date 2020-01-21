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МІУ шукає інвесторів для "Укрпошти" у співпраці з урядом ФРН

Вівторок, 21 січня 2020, 13:57
 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій провів зустріч із Спеціальним уповноваженим уряду ФРН з питань підтримки процесу приватизації в Україні паном Райнером Бомбою, на якій обговорювались варіанти співпраці по залученню стратегічних партнерів для АТ "Укрпошта".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Криклій проінформував німецького колегу про напрямки діяльності та результати роботи "Укрпошти", про реструктуризацію компанії, міжнародне партнерство та плани на наступні 5 років. 

"Ми зацікавленні у залученні стратегічного інвестора для Укрпошти. Для нас важливо, щоб 51% акцій компанії залишились у державній власності, проте компанія мала ресурси для розвитку. 

За минулий рік Укрпошта отримала 600 млн грн чистого прибутку, чистий дохід від реалізації продукції склав 8,2 млрд грн, що на 20,6% більше в порівнянні з 2018 роком", - зауважив Криклій.

У свою чергу Райнер Бомба позитивно оцінив успіхи компанії за різними напрямками діяльності та висловив готовність до подальшої співпраці.

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Мінінфраструктури Укрпошта Криклій

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